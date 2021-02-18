Епатажна українська фотографиня Соня Плакидюк знялася з оголеними чоловіками: сміливе фото

Українська фешн-фотографиня та експертка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк влаштувала відверту фотосесію з двома оголеними чоловіками. Пікантне фото з'явилося на сторінці красуні в Instagram.

Так, на свіжому сміливому фото Соня Плакидюк позує у відвертому вбранні: на ній корсет, який вигідно підкреслює бюст, і сітчасті колготки. Свій образ дівчина доповнила об'ємним білим намистом на шиї і красивою укладкою довгим волоссям.

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Плакидюк сидить на величезній валізі, а по боках від неї двоє молодих хлопців, які впевнено дивляться в кадр. Моделі на знімку повністю оголені. Вони сидять на підлозі, схрестивши ноги перед собою.

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