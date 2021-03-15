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Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
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Восьмий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 14 березня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов далі під час перших вокальних боїв у восьмому ефірі шоу.
Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 14 березня, на телеканалі 1+1 вийшов восьмий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
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Сьогодні пройшли перші батли, в яких брали участь підопічні тренерів. Кожен з зірок повинен був вибрати одного з двох учасників своє команди, які виходили на сцену.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 8 випуск
Тьома Паучек vs. Ірина Бояркіна (ERIA) — "TDME"
Гордiй Старух vs. Катерина Субботова — "Creep"
Денис Калитовський vs. Віктор Нікіфоров — "Любимка"
Анна Шерри vs. Роман Семенчук — "Listen to your heart"
KOLA vs. Катерина Гладій — "Deep End"
Нарам Мумни vs. Александр Тесленко — "Crying in the Rain
Галина Куришко vs. Анна Бераіа — "Gorit"
Рудольф Афіцерян vs. Анастасія Буханцова — "Найти своих"
Ілля Резніков vs. Роман Вознюк — "Кожної весни"
Ярина Малишняк vs. Діляра Дідаркизи — "When you believe"
Яна Загоруйко vs. Юлія Вітранюк — "Bitanga"
Ілля Ніколаєнко vs. Євген Шарманов — "Салют, Вера"
Марія Рак vs. Любов Дробина — "I Need a Hero"
Сергій Нейчев vs. Folk Ladies — "Ой, у гаю при Дунаю"
Андрій Науменко vs. Ярина Гребеньовська — "Rolling in the Deep"
Вікторія Брехар vs. Міла Нітіч — "Thriller"
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