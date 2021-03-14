Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Рейчел Кук – сексуальна 26-річна модель з США.

Багатообіцяюча модель Рейчел Кук прикрасить сьогодні твій недільний вечір. Дівчина вміє правильно подати себе на камеру і створити необхідні емоції та атмосферу в кадрі. А ще красуня регулярно ділиться відвертими фото, які не дають спокою чоловікам по всьому світу.

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Дата народження: 8 січня 1995 року (26 років);

Рідне місто: Сіетл, Вашингтон.

Зріст: 1,75 м.

Чарівна та приваблива блакитноока Рейчел Кук одного разу прогулювалася по торговому центру разом з мамою, і тоді на ще зовсім юну дівчину звернув увагу один з модельних агентів. З того часу її життя сильно змінилося. Після закінчення школи їй запропонували серйозний контракт, вона переїхала спочатку до Вашингтона, потім в Нью-Йорк. А зараз Рейчел працює з агентствами LA Models і Heffner Management Seattle, і веде життя справжньої супермоделі.

Крім цього, на своїй сторінці в Instagram красуня часто публікує дуже пікантні знімки. Ось найгарячіші з них:

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