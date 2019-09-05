Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Надя Дорофєєва спокусила мережу зухвалим образом

  • 40
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Надя Дорофєєва любить експериментувати зі стилем і легко звертає на себе увагу ефектними і оригінальними образами. Так, красуня показала черговий сексуальний лук, який користувачі мережі вже встигли оцінити.

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, зроблене на зйомках до нового шоу групи Время и Стекло під назвою VISLOVO.

І ще: Ексдружина Віктора Павліка вперше прокоментувала розлучення, показавши голе фото співака

Зухвала Надя тримає в руках відразу два чупа-чупс, один з яких вона апетитно їсть – що й стало родзинкою образу. Крім цього, красуня одягнула облягаючу чорну туніку з помаранчевими смужками і обтягуючі шорти.

Читайте також: Леся Нікітюк показала незвичайний сімейний кадр з відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1302
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 754
Кріпосна 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
  • Вчора, 20:45
  • 3267
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз