Надя Дорофєєва спокусила мережу зухвалим образом

Надя Дорофєєва любить експериментувати зі стилем і легко звертає на себе увагу ефектними і оригінальними образами. Так, красуня показала черговий сексуальний лук, який користувачі мережі вже встигли оцінити.

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, зроблене на зйомках до нового шоу групи Время и Стекло під назвою VISLOVO.

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Зухвала Надя тримає в руках відразу два чупа-чупс, один з яких вона апетитно їсть – що й стало родзинкою образу. Крім цього, красуня одягнула облягаючу чорну туніку з помаранчевими смужками і обтягуючі шорти.

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