Ексдружина Віктора Павліка вперше прокоментувала розлучення, показавши голе фото співака

Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва поділилася відвертими подробицями про сімейне життя з артистом. Також жінка прокоментувала скандальне розлучення із чоловіком, опублікувавши при цьому його голе фото, зроблене новою пасією.

Ексдружина Павліка заявила, що знала про всі зради свого чоловіка. У Facebook Лариса Созаєва, з якою Віктор був у шлюбі 25 років, розповіла історію їхнього подружнього життя. І хоча незабаром вона видалила скандальний допис, текст уже встиг розійтись інтернетом.

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За словами Лариси, вона втомилася від пригод чоловіка. До того, як 53-річний Павлік оголосив про стосунки зі своєю новою 25-річною коханою Катериною Реп'яховою, він мав й інших коханок. "5 років його коханкою була Тетяна, теж концертний адміністратор. До цього 18 річна стюардеса... Я подавала на розлучення вже тоді, але документи повернулися через аліменти, які треба було оформити. Він благав мене, що зміниться, що більше не буде!" – поділилась Лариса Созаєва.

Колишня дружина Павліка

Жінка також розповіла все, що їй відомо про нову пасію Павліка. Вона стверджує, що Катерина Реп'яхова виросла у багатодітній сім'ї, яку утримувала тільки мама. Після завершення школи дівчина вступила на навчання до Києва. Там вона нібито шукала чоловіка, що забезпечував би її. За словами Созаєвою, справжня історія знайомства Каті з Віктором Павліком геть відрізняється від "офіційної".

Приблизно років у 18 вона закохалася в мусульманина і прийняла іслам. Любов закінчилася і вона згадала, що юдейка. Потім почала жити з китайцем за його рахунок. Саме з ним вона приїжджала до Миколаєва на концерт Віктора. Приревнувавши, китаєць з нею посварився і Віктор за свої гроші викликав їй blablacar та відправив на Київ, давши, звісно, свій номер телефону, – розповіла Лариса.

Віктор і Катя

Саме після цього випадку між Реп'яховою та Павліком виникли почуття. Созаєва зізнається, що поки артист витрачав гроші на коханку, і вона, і діти мусіли економити. За час залицянь Віктор Павлік витратив на концертну директорку близько 200 тисяч гривень.

"За 12 останніх років ні у мене, ні у сина не було днів народження в кафе або ресторані через відсутність грошей (він так говорив). Всі її свята проходять винятково в ресторанах, оплачених Віктором. Віктор купив їй норкову шубу. Винайняв квартиру. На момент знайомства з Віктором у неї був борг в близько 30 тисяч гривень. Він його погасив! Це зі слів Віктора! Її мамі купив айфон, а його мама з телефоном б/у простої марки... При цьому він відмовляв усім своїм рідним – дітям, дружині, мамі, племінниці", – обурилась Лариса Созаєва.

На додачу, ексдружина Павліка виклала пікантні фото артиста, які він сам надіслав їй.

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