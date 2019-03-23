Надя Дорофєєва показала, як бути сексуальною у спортивних штанях

Нещодавно артистка Надя Дорофєєва опублікувала у своєму Instagram нове фото, на якому позує в дивному образі і в компанії колеги співака Олексія Завгородного.

Як виявилося, група "Время и Стекло" відвідала ефір однієї з радіостанції, де Надя з'явилася в зелених спортивних штанях і чорному боді з одним рукавом.

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На її голові світла кепка, а волосся розпущене, на обличчі Дорофєєвої легкий макіяж. Позитив, як називають Олексія Завгородного, прийшов на ефір у не менш стильному образі. На ньому сіра толстовка з принтом у вигляді картини "Мона Ліза". На його голові, як і у Наді кепка, тільки темна.

Відомо, що на радіо "Время и Стекло" приходили презентувати свою нову україномовну пісню "Дим".

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