Надя Дорофєєва показала теплий знімок на яхті разом з Дантесом

Сексуальна співачка Надя Дорофєєва показала ідеальний день народження чоловіка у відкритому морі.

Надя Дорофєєва вдруге за літо їздить до Одеси. Виявилося, що в одному з одеських клубів Надя напередодні виступала з концертом, тому дівчина вирішила поєднати робочу поїздку з відпочинком, тим більше, що 28 червня її чоловік Володимир Дантес святкує день народження – цього року йому виповнилося 32 роки.

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З такої нагоди пара разом з друзями орендувала білосніжну яхту і відправилася в морську подорож. Співачка поділилася кількома кадрами, на яких позує на кормі в рожевому купальнику поруч з Дантесом. Вона розташувалася за спиною у Володимира і "обняла" його за талію ногами, притулившись міцніше до коханого.

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