Ірину Білик нагородили орденом княгині Ольги III ступеня: кумедна реакція співачки

До Дня Конституції президент Володимир Зеленський нагородив званнями та орденами зірок українського шоу-бізнесу. Ірина Білик отримала орден княгині Ольги III ступеня. Дивіться, як співачка відреагувала на почесну нагороду.

Так, до вже наявних звань "Народної артистки України" і "Заслуженої артистки України", а також "Найкращої виконавиці двадцятиріччя" за версією YUNA, додалася ще одна важлива нагорода – орден княгині Ольги III ступеня.

І ще: Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком

На своїй сторінці в Instagram 50-річна Ірина Білик опублікувала фото в образі княгині Ольги і подякувала своїм шанувальникам за підтримку. "Мені дуже приємно бути нагородженою орденом Княгині Ольги III ступеня саме в День Конституції! Я дуже вдячна всім, хто любить мою творчість. Це наша загальна нагорода. Зі святом вас, друзі!", – написала артистка.

Крім цього, орденом Княгині Ольги III була нагороджена й українська поп-діва Тіна Кароль, телеведуча Марія Єфросиніна отримала орден "За заслуги" III ступеня, а телеведуча Алла Мазур – орден княгині Ольги II ступеня.

Читайте також: Справжня секс-бомба: Даша Астаф'єва показала, як потрібно спокушати