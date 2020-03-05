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Надя Дорофєєва поділилася знімком зі зйомок нового кліпу

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива українська співачка і солістка гурту Время и стекло Надя Дорофєєва анонсувала вихід нового кліпу. Про це красуня розповіла на своїй сторінці в Instagram, додавши фото зі зйомок.

Так, на свіжому знімку Надя Дорофєєва позує разом з колегою і учасником групи Время и стекло, Позитивом. Артисти тримаються за руки, а на їхньому одязі за допомогою проєктора транслюються слова пісні.

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"Назавжди/Ніколи. 10 березня", – лаконічно прокоментувала кадр Надя, повідомляючи фанам, коли вийде кліп. Шанувальники колективу зраділи новині та очікують новинку від кумирів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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