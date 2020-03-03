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Аніта Луценко підкорила фігурою у БДСМ-вбранні

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Аніта Луценко - фото 1
Аніта Луценко / zamyzhem

Аніта Луценко поділилася важливим спостереженням, засвітивши струнку фігуру в пікантному вбранні.

Відома зіркова тренер і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила пікантний пост, позуючи в коротенькій білій футболці, високих чорних ботфортах і шкіряному еротичному аксесуарі поверх вбрання. Так, артистка відзначила, що більшість її клієнтів люблять, коли тренер "жорсткіше", адже у багатьох з нас живе внутрішній ледар, однак також зізналася, що і похвалою не можна нехтувати.

Фоловери почали висловлювати свою думку, у більшості випадків погоджуючись з Анітою, не пройшла повз і співачка Віра Брежнєва.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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