Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Надя Дорофєєва підкорила фігурою в шкіряному міні

  • 9
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів, позуючи у відвертому міні. Шанувальники у захваті від фігури зірки!

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потішила фанатів в Instagram новим постом.

І ще: Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні

Нещодавно знаменитість похвалилася пікантною фотосесією у відвертому вбранні, позуючи серед купи старих телевізорів. Так, артистка приміряла облягаючі шкіряні спідницю і корсет, доповнивши гарячий образ чорними колготами з декоративними стрілками і масивними золотими прикрасами.

"@maybelline @mu_inthecitystyle_ua. Soon", – заінтригувала Дорофєєва. Фоловери залишилися в захваті, не пройшли повз навіть колеги Наді, Оля Полякова та Анна Корсун (MARUV): "Красуня, це буде бомба-граната. Дуже чекаю цього. Дівчина вогонь", "Відчуваю буде бомба гармата, БОГИНЯ ТИ НАША", "Як можна бути такою красивою", "Шикарно", "Образ бомба", "Яка ти красива".

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 768
ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
  • 08 жовтня, 10:20
  • 608
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1818775
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз