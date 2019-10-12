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Надя Дорофєєва підкорила фігурою в шкіряному міні
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Співачка Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів, позуючи у відвертому міні. Шанувальники у захваті від фігури зірки!
Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потішила фанатів в Instagram новим постом.
І ще: Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні
Нещодавно знаменитість похвалилася пікантною фотосесією у відвертому вбранні, позуючи серед купи старих телевізорів. Так, артистка приміряла облягаючі шкіряні спідницю і корсет, доповнивши гарячий образ чорними колготами з декоративними стрілками і масивними золотими прикрасами.
"@maybelline @mu_inthecitystyle_ua. Soon", – заінтригувала Дорофєєва. Фоловери залишилися в захваті, не пройшли повз навіть колеги Наді, Оля Полякова та Анна Корсун (MARUV): "Красуня, це буде бомба-граната. Дуже чекаю цього. Дівчина вогонь", "Відчуваю буде бомба гармата, БОГИНЯ ТИ НАША", "Як можна бути такою красивою", "Шикарно", "Образ бомба", "Яка ти красива".
Гортайте фотогалерею:
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