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Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / bzns

Солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва вкотре потішила фанатів доволі відвертим знімком.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому позує в неоново-синіх ботфортах і куртці в тон, одягненій на напівголе тіло.

І ще: Зухвала Надя Дорофєєва показала пікантне фото в бікіні

"I'm blue da ba dee da ba daa", – підписала фото зірка словами з відомої пісні групи Eiffel 65. Знімок, на якому Надя демонструє довгі ноги, викликав бурхливу реакцію серед її фоловерів і колег по сцені. "Гаряче, гаряче, гаряче", – зазначила в коментарі під фото співачка Maruv, слова якої підтримала і більшість шанувальників Дорофеєвої. "Ти прекрасна", "Яка красива", "Ти і стиль, це одне і те саме", – писали фанати зірки.

Надя Дорофєєва - фото 358582
Надя Дорофєєва

Артистка також нагадала шанувальникам про масштабний концерт VISLOVO, який пройде у Києві 5 жовтня, зазначивши, що всі квитки вже розпродані.

Читайте також: Надя Дорофєєва завела мережу глибоким декольте у зухвалому образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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