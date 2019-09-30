Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні

Солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва вкотре потішила фанатів доволі відвертим знімком.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому позує в неоново-синіх ботфортах і куртці в тон, одягненій на напівголе тіло.

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"I'm blue da ba dee da ba daa", – підписала фото зірка словами з відомої пісні групи Eiffel 65. Знімок, на якому Надя демонструє довгі ноги, викликав бурхливу реакцію серед її фоловерів і колег по сцені. "Гаряче, гаряче, гаряче", – зазначила в коментарі під фото співачка Maruv, слова якої підтримала і більшість шанувальників Дорофеєвої. "Ти прекрасна", "Яка красива", "Ти і стиль, це одне і те саме", – писали фанати зірки.

Надя Дорофєєва

Артистка також нагадала шанувальникам про масштабний концерт VISLOVO, який пройде у Києві 5 жовтня, зазначивши, що всі квитки вже розпродані.

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