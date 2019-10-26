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Надя Дорофєєва переполохала Instagram новим фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва показала в мережі нове фото, яким схвилювала шанувальників.

Знаменита українська співачка Надя Дорофєєва любить привертати до себе увагу і часто підігріває інтерес публіки епатажними витівками.

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Все це вона активно робить на своїй сторінці в соцмережі Instagram. І цей раз не став винятком – красуня показала цікавий кадр, який схвилював її фанатів.

Як видно, на фото Надя позує в чорно-біло-помаранчевих спортивних шортах і коротенькому чорному топіку, поверх якого накинула чорний піджак оверсайз. При цьому Дорофєєва стоїть боком до камери, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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