Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж заради VISLOVO

Співачка Надя Дорофєєва похвалилася у мережі стильним образом, нагадавши про масштабний концерт.

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим фото.

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Нещодавно знаменитість похвалилася дуже незвичним для себе образом, позуючи у водолазці тілесного кольору, доповнивши вбрання новою зачіскою з синіми пасмами і яскравим макіяжем. Так, артистка нагадала шанувальникам про масштабний концерт VISLOVO, який пройде у Києві 5 жовтня, зазначивши, що всі квитки вже розпродані.

"VISLOVO is coming... #soldout", – лаконічно підписала Дорофєєва. Фоловери залишилися в захваті від вигляду Наді: "Довговолоса красуня! Мені б таку дружину!", "Богиня!", "Красуня", "Неземна", "Моя зайка", "Буде спекотно", "Яка гарна. А ми вже з нетерпінням чекаємо VISLOVO!".

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