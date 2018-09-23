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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників

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Настя Каменських знову обурила фанатів - фото 1
Настя Каменських знову обурила фанатів

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

Вам сподобається: Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ

Почнемо зі спокусливої Наді Дорофєєвої, котра з Позитивом знялася в новій фотосесії для глянцю Cosmopolitan. Не дивно, що фани дуету засипали красуню компліментами та похвалили її фігуру.

Надя Дорофєєва знялася в розкішному образі для Cosmopolitan - фото 277767
Надя Дорофєєва знялася в розкішному образі для Cosmopolitan

Чарівна Регіна Тодоренко поділилася зі своїми підписниками милим фото. На ньому ведуча-мандрівниця дещо нагадує француженку.

Регіна Тодоренко продовжує тішити своїх підписників - фото 277768
Регіна Тодоренко продовжує тішити своїх підписників

Ловіть миле сімейна фото Миколи Тищенка з його синочком. Татусь намагається якомога більше часу проводити зі своїм малим, і навіть вчить його своїх фірмових "фішок". До слова, ви теж очікуєте на новий сезон "Ревізора"?

Микола Тищенко вчить свого сина фірмових жестів - фото 277769
Микола Тищенко вчить свого сина фірмових жестів

Такою Дашу Астаф'єву ви ще не бачили. У рамках нового шок "Король десертів" учасникам потрібно було зробити торт, який мав би виглядати так само, як сексуальна Даша. І, знаєте, їм це вдалося. Ловіть фотодоказ ;)

Солодка Даша Астаф'єва - фото 277770
Солодка Даша Астаф'єва

Яна Соломко продовжує тішити своїх підписників спільними фото з її маленькою донечкою. До слова, вона росте справжнісінькою копією матусі.

Яна Соломко показала свою копію - фото 277771
Яна Соломко показала свою копію

Ловіть ще одне миле сімейне фото. Співачка та телеведуча Оля Цибульська вирушила до Греції, щоб нарешті відпочити.

Оля Цибульська відпочиває з сім'єю в Греції - фото 277772
Оля Цибульська відпочиває з сім'єю в Греції

Мила та романтична Мішель Андраде теж не дає сумувати своїм підписникам. Вона не лише активно готується до нового випуску "Танців з зірками", а й публікує кумедні фото. А ви підтримуєте Мішель та Женю?

Мішель Андраде ділиться кумедним фото - фото 277773
Мішель Андраде ділиться кумедним фото

А цей образ, в якому Настя Каменських була на Міс Україна 2018, викликав хвилю обурення серед її підписників. Фанати засипали співачку негативними коментарями та зазначили, що їй такий образ аж ніяк не личить.

Новий образ Насті Каменських розкритикували підписники - фото 277774
Новий образ Насті Каменських розкритикували підписники

Ловіть миле селфі Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Зіркова пара ведучих зробила фото з новою Міс України 2018 Веронікою Дідусенко.

Катя Осадча, Юрій Горбунов і Міс Україна 2018 – Вероніка Дідусенко - фото 277775
Катя Осадча, Юрій Горбунов і Міс Україна 2018 – Вероніка Дідусенко

40-річна співачка Ніколь Шерзінгер вкотре доводить, що у будь-якому віці можна виглядати надзвичайно. Складається таке враження, що з роками вона лише кращає.

Розкішна Ніколь Шерзінгер - фото 277776
Розкішна Ніколь Шерзінгер

TARABAROVA останнім часом буквально заспамлює соцмережу. Одне з її останніх фото показує, як вона подорожує під час гастролей. Ви не повірите, але виконавиця спить у багажнику автомобіля, щоб тішити вас своєю музикою.

TARABAROVA ночує в багажнику автомобіля - фото 277777
TARABAROVA ночує в багажнику автомобіля

Ну і наостанок. Уже відомо, хто сьогодні ввечері буде спілкуватися з учасниками "Танців з зірками". На зірковому балконі їх буде зустрічати Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук буде вести 'Танці з зірками' - фото 277778
Володимир Остапчук буде вести "Танці з зірками"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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