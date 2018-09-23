Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо зі спокусливої Наді Дорофєєвої, котра з Позитивом знялася в новій фотосесії для глянцю Cosmopolitan. Не дивно, що фани дуету засипали красуню компліментами та похвалили її фігуру.

Надя Дорофєєва знялася в розкішному образі для Cosmopolitan

Чарівна Регіна Тодоренко поділилася зі своїми підписниками милим фото. На ньому ведуча-мандрівниця дещо нагадує француженку.

Регіна Тодоренко продовжує тішити своїх підписників

Ловіть миле сімейна фото Миколи Тищенка з його синочком. Татусь намагається якомога більше часу проводити зі своїм малим, і навіть вчить його своїх фірмових "фішок". До слова, ви теж очікуєте на новий сезон "Ревізора"?

Микола Тищенко вчить свого сина фірмових жестів

Такою Дашу Астаф'єву ви ще не бачили. У рамках нового шок "Король десертів" учасникам потрібно було зробити торт, який мав би виглядати так само, як сексуальна Даша. І, знаєте, їм це вдалося. Ловіть фотодоказ ;)

Солодка Даша Астаф'єва

Яна Соломко продовжує тішити своїх підписників спільними фото з її маленькою донечкою. До слова, вона росте справжнісінькою копією матусі.

Яна Соломко показала свою копію

Ловіть ще одне миле сімейне фото. Співачка та телеведуча Оля Цибульська вирушила до Греції, щоб нарешті відпочити.

Оля Цибульська відпочиває з сім'єю в Греції

Мила та романтична Мішель Андраде теж не дає сумувати своїм підписникам. Вона не лише активно готується до нового випуску "Танців з зірками", а й публікує кумедні фото. А ви підтримуєте Мішель та Женю?

Мішель Андраде ділиться кумедним фото

А цей образ, в якому Настя Каменських була на Міс Україна 2018, викликав хвилю обурення серед її підписників. Фанати засипали співачку негативними коментарями та зазначили, що їй такий образ аж ніяк не личить.

Новий образ Насті Каменських розкритикували підписники

Ловіть миле селфі Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Зіркова пара ведучих зробила фото з новою Міс України 2018 Веронікою Дідусенко.

Катя Осадча, Юрій Горбунов і Міс Україна 2018 – Вероніка Дідусенко

40-річна співачка Ніколь Шерзінгер вкотре доводить, що у будь-якому віці можна виглядати надзвичайно. Складається таке враження, що з роками вона лише кращає.

Розкішна Ніколь Шерзінгер

TARABAROVA останнім часом буквально заспамлює соцмережу. Одне з її останніх фото показує, як вона подорожує під час гастролей. Ви не повірите, але виконавиця спить у багажнику автомобіля, щоб тішити вас своєю музикою.

TARABAROVA ночує в багажнику автомобіля

Ну і наостанок. Уже відомо, хто сьогодні ввечері буде спілкуватися з учасниками "Танців з зірками". На зірковому балконі їх буде зустрічати Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук буде вести "Танці з зірками"

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