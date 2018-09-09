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Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором

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Олег Винник поставив своїх фанатів перед складним вибором - фото 1
Олег Винник поставив своїх фанатів перед складним вибором

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Починаємо з шаленої порції мі-мі-мі. Співачка Гайтана показала свою маленьку королеву. Прихильники одразу ж засипали їх компліментами, зауваживши, що донечка дуже схожа на свою зіркову матусю.

Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором - фото 274943
Гайтана зі своєю донечкою

Про це, мабуть, говорили всі. Ольга Куриленко, котра зіграла роль дівчини Бонда, приїхала до своєї рідної школи в Бердянску. Про це свідчить фото, яке вона зробила на її фоні.

Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором - фото 274944
Ольга Куриленко в Бердянську

А це фото вас вразить. Володька з VIP Тернопіль вирішив епатувати на повну. Він пропонує послуги страшненької подружки, щоб на її фоні завжди виглядати елегантсько та неймовірно.

Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором - фото 274945
Тарас Стадницький вражає своїм стилем

Новоспечений блогер Олександр Педан у своєму Instagram розповів, що не зчувся, як його донечка пішла у 8-ий клас. Він також додав, що з такими темпами й до університету не далеко.

Юлія Саніна з THE HARDKISS також виклала серію милих світлин з синочком і чоловіком Валентином. Які ж вони милі.

Ні, Леся Нікітюк не почала рекламувати чебуреки в мережі. Вона всього-лиш поділилася власним спостереженням. Телеведуча розповіла, що за три тижні схуднула на цілих два розміри. І ви чудово розумієте, з чим це пов'язано. До слова, ви будете сьогодні вболівати за Лесю в "Танцях з зірками"?

Виберіть, який Олег Винник подобається вам? Для цього погортайте серію світлин, зроблених під час зйомок його нового музичного кліпу на пісню "Ты в курсе".

Співачка Ріта Ора не перестає спокушати та вражати підписників мережі. Просто погляньте, в якій сміливій сукні вона вийшла в люди О_о

Епатажна Ріта Ора - фото 274950
Епатажна Ріта Ора

Регіна Тодоренко показала, як вона займається йогою. Щоправда, більшість коментарів під відео були пов'язані саме з її вагітністю, адже на відео добряче видно кругленький животик, який не сховаєш за чорною маєчкою.

А от Женя Галич показав свою команду помічників. З такими не страшне жодне спущене колесо автомобіля.

Женя Галич зі своїми дітьми - фото 274951
Женя Галич зі своїми дітьми

На це відео можна дивитися вічність. Сальма Хайєк на днях святкувала свій день народженні, і, звичайно ж, не обійшлося без торта. Щоправда, з іменинницею вирішили не сильно церемонитися та занурити її лицем у цей смаколик ;)

Це фото ми тримали на десерт. TAYANNA з режисером Аланом Бадоєвим знялися в розкішній фотосесії для журналу XXL. Сама ж співачка наголосила на тому, що "краса – це прийняття себе такою, яка ти є. Коли ти це приймаєш, всі навколо це помічають".

Спокуслива TAYANNA - фото 274952
Спокуслива TAYANNA

Таким цього тижня був зірковий Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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