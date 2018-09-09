Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Починаємо з шаленої порції мі-мі-мі. Співачка Гайтана показала свою маленьку королеву. Прихильники одразу ж засипали їх компліментами, зауваживши, що донечка дуже схожа на свою зіркову матусю.

Гайтана зі своєю донечкою

Про це, мабуть, говорили всі. Ольга Куриленко, котра зіграла роль дівчини Бонда, приїхала до своєї рідної школи в Бердянску. Про це свідчить фото, яке вона зробила на її фоні.

Ольга Куриленко в Бердянську

А це фото вас вразить. Володька з VIP Тернопіль вирішив епатувати на повну. Він пропонує послуги страшненької подружки, щоб на її фоні завжди виглядати елегантсько та неймовірно.

Тарас Стадницький вражає своїм стилем

Новоспечений блогер Олександр Педан у своєму Instagram розповів, що не зчувся, як його донечка пішла у 8-ий клас. Він також додав, що з такими темпами й до університету не далеко.

Юлія Саніна з THE HARDKISS також виклала серію милих світлин з синочком і чоловіком Валентином. Які ж вони милі.

Ні, Леся Нікітюк не почала рекламувати чебуреки в мережі. Вона всього-лиш поділилася власним спостереженням. Телеведуча розповіла, що за три тижні схуднула на цілих два розміри. І ви чудово розумієте, з чим це пов'язано. До слова, ви будете сьогодні вболівати за Лесю в "Танцях з зірками"?

Виберіть, який Олег Винник подобається вам? Для цього погортайте серію світлин, зроблених під час зйомок його нового музичного кліпу на пісню "Ты в курсе".

Співачка Ріта Ора не перестає спокушати та вражати підписників мережі. Просто погляньте, в якій сміливій сукні вона вийшла в люди О_о

Епатажна Ріта Ора

Регіна Тодоренко показала, як вона займається йогою. Щоправда, більшість коментарів під відео були пов'язані саме з її вагітністю, адже на відео добряче видно кругленький животик, який не сховаєш за чорною маєчкою.

А от Женя Галич показав свою команду помічників. З такими не страшне жодне спущене колесо автомобіля.

Женя Галич зі своїми дітьми

На це відео можна дивитися вічність. Сальма Хайєк на днях святкувала свій день народженні, і, звичайно ж, не обійшлося без торта. Щоправда, з іменинницею вирішили не сильно церемонитися та занурити її лицем у цей смаколик ;)

Це фото ми тримали на десерт. TAYANNA з режисером Аланом Бадоєвим знялися в розкішній фотосесії для журналу XXL. Сама ж співачка наголосила на тому, що "краса – це прийняття себе такою, яка ти є. Коли ти це приймаєш, всі навколо це помічають".

Спокуслива TAYANNA

Таким цього тижня був зірковий Instagram.

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