Надто великий для телебачення: актор з серіалу про Бетмена шокував зізнанням

Американський актор Берт Ворд отримав славу завдяки серіалу "Бетмен", який виходив у США 1960-х. Він грав роль не якогось другорядного персонажа, а Робіна. І через це його навіть змушували приймати таблетки.

74-річний актор Берд Ворд в юності став зіркою завдяки ролі Робіна в серіалі про пригоди Бетмена, який випускала телекомпанія ABC у 1960-х. Але це було далеко нелегко, адже в студії його змушували пити таблетки, щоб зменшити пеніс. Таку несподівану заяву Ворд зробив у виданні Page Six.

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"Вони (у компанії ABC) вважали, що у Робіна завеликий пеніс для телебачення", – сказав актор.

Річ у тому, що Католицький легіон благодаті (Catholic Legion of Decency), який цензурує кіно з точки зору Американської католицької церкви, поскаржився на вигляд Ворда кінокомпанії. Там злякались можливої заборони і тому відвели молодого актора до лікаря, який прописав йому таблетки, щоб "зменшити" його статевий орган.

Burt Ward (Robin) has revealed that ABC prescribed him penis shrinking pills due to his super bulge during the 60's BATMAN series.



He also states that he stopped taking them after 3 days, and used his cape to cover it up. Talk about big dick energy. pic.twitter.com/94KaseG9sD — DC Universe Posts ʬ⁸⁴ (@DCEUPosts) January 12, 2020

Щоправда, "Робін" вживав препарати всього 3 дні, а тоді злякався, що може залишитись без дітей через них, та припинив.

"Я перестав їх пити і просто прикривався плащем", – зізнався Ворд, якому було всього 20 років на час старту серіалу.

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