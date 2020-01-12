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Надто великий для телебачення: актор з серіалу про Бетмена шокував зізнанням

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Актора з серіалу про Бетмена змусили пити ліки для зменшення пеніса - фото 1
Актора з серіалу про Бетмена змусили пити ліки для зменшення пеніса / CBR

Американський актор Берт Ворд отримав славу завдяки серіалу "Бетмен", який виходив у США 1960-х. Він грав роль не якогось другорядного персонажа, а Робіна. І через це його навіть змушували приймати таблетки.

74-річний актор Берд Ворд в юності став зіркою завдяки ролі Робіна в серіалі про пригоди Бетмена, який випускала телекомпанія ABC у 1960-х. Але це було далеко нелегко, адже в студії його змушували пити таблетки, щоб зменшити пеніс. Таку несподівану заяву Ворд зробив у виданні Page Six.

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"Вони (у компанії ABC) вважали, що у Робіна завеликий пеніс для телебачення", – сказав актор.

Річ у тому, що Католицький легіон благодаті (Catholic Legion of Decency), який цензурує кіно з точки зору Американської католицької церкви, поскаржився на вигляд Ворда кінокомпанії. Там злякались можливої заборони і тому відвели молодого актора до лікаря, який прописав йому таблетки, щоб "зменшити" його статевий орган.

Щоправда, "Робін" вживав препарати всього 3 дні, а тоді злякався, що може залишитись без дітей через них, та припинив.

"Я перестав їх пити і просто прикривався плащем", – зізнався Ворд, якому було всього 20 років на час старту серіалу.

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Джерело: daily.afisha
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