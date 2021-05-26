Надто сексуально: фітоняшка вразила відвертим фото (18+)

Тренерка Катя Еліс Генрі розбурхала мережу звабливим кадром у крихітному купальнику. Здається, так ефектно фізичні навантаження не рекламував ще ніхто.

26-річна американська фітнес-модель Катя Еліс Генрі давно перетворила свій профіль в Інстаграмі не лише у фотоальбом, а й у місце роботи. Тут дівчина публікує кадри з буднів, а також надихає працювати над своїм тілом у спортзалі. Тому не дивно, ​що за цією красунею стежать понад 8 мільйонів осіб.

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Нещодавно Катя, опублікувала відверте фото у крихітному чорному купальнику та на каблуках посеред паркінгу. Засмага та шиммери підкреслили її розкішну фігуру, а також змусили коментаторів засипати дівчину компліментами. Тут надто спекотно:

instagram.com/katyaelisehenry/

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