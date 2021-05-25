Ця бабуся з Німеччини вражає своїм розкішним виглядом (18+)

Німкеня захоплює ровесників власних внуків, але не своєю турботливістю чи смаколиками. Її зовнішність змушує людей затримувати погляд, адже далеко не кожна бабуся зважиться на такі зміни.

Знайомтесь, Керстін Трістан, яка мешкає у німецькому місті Лейпциг та дивує своєю зовнішністю майже 160 тисяч підписників в Інстаграмі, передає Daily Star. Все тому, що вона зовсім нетипова бабуся, яка останні кілька років знову вирішила повернути молодість.

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56-річна Керстін встигла виховати доньку, потішитись внукам, присвятити чимало часу сім'ї, тож у 50 вирішила додати у життя барв у прямому сенсі слова. Тому прикрасила тіло першими татуюваннями, а сьогодні на ній майже немає вільного місця. За останні кілька років вона витратила понад 35 тисяч євро.

Ключовими мотивами тату є квіти, метелики та дорогоцінне каміння, які жінка спеціально обирає, щоб лише підкреслювати жіночність та нести власну енергію. Тож не дивно, що тепер у німкені чимало прихильників, а її профіль в Інстаграмі наповнений пікантним контентом.

"В 50 я розуміла, що більше не хочу відповідати якимось очікуванням. Мені хотілось бути собою, я знайшла своє хобі", – пояснює Керстін. І таке рішення було дуже вдалим, адже на неї звернули увагу не лише в мережі, а й глянцеві видання, які кличуть її на зйомки.

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