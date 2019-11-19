Надто розкішна: Тіна Кароль тільки в рукавичках розбурхала фанатів

Українська зірка Тіна Кароль потішила шанувальників пікантними фото у крихітній сукні та взагалі без одягу. Співачка вміє інтригувати та знає, як привернути до себе увагу.

34-річна українська співачка Тіна Кароль підкорює серця прихильників не лише зі сцени та у своїх піснях, а й на профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною виконавицею стежать понад мільйон користувачів, і це не дивно, адже її профіль регулярно наповнюється свіжими кадрами.

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Нещодавно на сторінці Тіни з'явились знімки з нової фотосесії, для якої вона позувала у маленькі шовковій сукні, а потім залишилась тільки у рукавичках. Фанати вже встигли засипати зірку компліментами, адже вона завжди виглядає чудово і вміло дотримається межі між сексуальністю та вульгарністю.

Джерело всіх фото: instagram.com/tina_karol

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