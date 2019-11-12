Хуліган Тіна: Кароль вразила шанувальників короткою стрижкою

Українська поп-діва Тіна Кароль щонеділі вражає шанувальників в ефірах шоу Танці з зірками 2019 запаморочливими образами, кожен з яких – унікальний і неповторний. Але цього разу красуня неабияк здивувала підписників незвичайною та кардинальною зміною іміджу.

Тіна Кароль опублікувала в Instagram знімки, на яких постала з короткою стрижкою, а одяг підібрала в бунтарському стилі. Так, артистка розбурхала шанувальників несподіваною зміною образу.

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Співачка позувала у білому топі та широких джинсах. При цьому красуня накинула на плечі чорний плащ зі шкіряними вставками. Доповнили образ масивні трендові кросівки.

"Хуліган Тіна: як вам таке comeback перевтілення", – поцікавилася Кароль у підписників.

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