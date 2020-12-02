Джіджі Хадід підкорила мережу зворушливими архівними фото

Популярна американська модель Джіджі Хадід порадувала шанувальників знімками з Зейном Маліком, які були зроблені за місяць до появи на світ їхнього первістка.

Так, супермодель Джіджі Хадід показала на своїй сторінці в Instagram ностальгічні кадри, які були зроблені напередодні пологів.

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Зірка, яка два місяці тому вперше стала мамою чарівної донечки, позує з вагітним животом в облягаючому білому платті. На одному з кадрів також можна побачити коханого моделі, музиканта Зейна Маліка.

"Серпень. В очікуванні нашої дівчинки", - так знаменитість підписала фото.

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