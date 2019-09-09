Надто багато питань: результати тестів Google Pixel 4 XL засмутять і вас

Недавня поява Google Pixel 4 в Geekbench збентежила користувачів вкрай низькими результатами. Тепер у базі даних бенчмарку засвітився Pixel 4 XL з потужнішою начинкою. Продуктивність і цього майбутнього "гуглофона" викликала низку питань.

Згідно з даними бенчмарку, в Google Pixel 4 XL встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, восьмиядерний процесор Qualcomm і Android 10.

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Смартфон набрав 2376 балів в одноядерному тесті і 9045 – в багатоядерному. Це помітно вище у порівнянні з результатами звичайного Pixel 4, але водночас не дотягує до показників актуальних флагманів.

Пристрої на базі процесора Snapdragon 855 видають у Geekbench близько 3000 і 10 500 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Не кажучи вже про моделі з потужнішим Snapdragon 855 Plus.

Поки не ясно, чому нові смартфони від Google показують такі слабкі результати в бенчмарках. Не виключено, що тести ще не оптимізовані під Android 10 і не враховують всі можливості пристроїв.

Нагадаємо, що в мережі вже з'явилося рекламне відео з демонстрацією особливостей Pixel 4, а сам смартфон вільно продають за місяць до офіційної презентації.

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