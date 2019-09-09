Xiaomi представила найшвидшу у світі безпровідну зарядку

Компанія Xiaomi офіційно представила нову технологію безпровідної зарядки Mi Charge Turbo. Завдяки новій архітектурі її потужність вдалося підвищити до 30 Вт. Для порівняння, швидка зарядка без шнурів у Mi 9 видає максимум 20 Вт.

Нова технологія дозволить зарядити акумулятор місткістю 4000 мАг до 50% усього за 25 хвилин, а на повну зарядку піде 69 хвилин.

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Технологія дебютує у Mi 9 Pro 5G, який повинен вийти пізніше в цьому році. Смартфон також отримає реверсивну зарядку потужністю 10 Вт, завдяки якій він зможе зарядити iPhone XS Max до 20% за пів години.

Виробник також анонсував підставку для безпровідної зарядки, сумісну з Mi Charge Turbo. Вона тримає телефон у вертикальному положенні і використовує вбудований кулер, щоб запобігти перегріву. Ціна і назва поки не розкриваються.

На досягнутому Xiaomi зупинятися не має наміру: компанія вже тестує безпровідну зарядку на 40 Вт. Вона може вийти разом з Mi Mix 4.

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