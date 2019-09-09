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Xiaomi представила найшвидшу у світі безпровідну зарядку

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Смартфон заряджається за лічені хвилини - фото 1
Смартфон заряджається за лічені хвилини

Компанія Xiaomi офіційно представила нову технологію безпровідної зарядки Mi Charge Turbo. Завдяки новій архітектурі її потужність вдалося підвищити до 30 Вт. Для порівняння, швидка зарядка без шнурів у Mi 9 видає максимум 20 Вт.

Нова технологія дозволить зарядити акумулятор місткістю 4000 мАг до 50% усього за 25 хвилин, а на повну зарядку піде 69 хвилин.

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Технологія дебютує у Mi 9 Pro 5G, який повинен вийти пізніше в цьому році. Смартфон також отримає реверсивну зарядку потужністю 10 Вт, завдяки якій він зможе зарядити iPhone XS Max до 20% за пів години.

Xiaomi представила найшвидшу у світі безпровідну зарядку - фото 353695

Виробник також анонсував підставку для безпровідної зарядки, сумісну з Mi Charge Turbo. Вона тримає телефон у вертикальному положенні і використовує вбудований кулер, щоб запобігти перегріву. Ціна і назва поки не розкриваються.

На досягнутому Xiaomi зупинятися не має наміру: компанія вже тестує безпровідну зарядку на 40 Вт. Вона може вийти разом з Mi Mix 4.

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Джерело: 91mobiles
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