Дизайн і особливості Google Pixel 4 розкрили у новому ролику

Компанії Google вже ніяк не зупинити потік витоків про ще не представлений Pixel 4. За останні кілька днів мережу заповнили відео і фотографії пристрою, а сам смартфон вже можна придбати у В'єтнамі.

Тепер же в інтернеті з'явився рекламний ролик майбутнього "гуглофона" з демонстрацією всіх його ключових особливостей. У короткому відео показаний і сам смартфон, і його головні функції, про які нам вже відомо.

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Судячи з ролика, Pixel 4 дійсно отримає незвичайний дизайн з великою верхньою рамкою та квадратним модулем камери ззаду. Керувати пристроєм можна буде без дотиків за допомогою жестів. До прикладу, компанія показує перемикання треків змахом руки. Основна камера з трьома сенсорами буде значно швидше фотографувати у нічному режимі, ніж Pixel 3, і навіть зможе робити фотографії зоряного неба.

Вихід нового Pixel 4 за традицією очікується у жовтні. Поки не ясно, чи залишилися у Google будь-які сюрпризи, щоб здивувати публіку під час презентації.

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