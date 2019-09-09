Глава Redmi розкрив орієнтовну вартість K30 Pro

Кілька тижнів тому глава Redmi зазначив, що модель K30 Pro стане першим смартфоном компанії, сумісним з мережами п'ятого покоління. Потім Лю Вейбін вкотре нагадав про новинку, зазначивши, що гаджет вже майже готовий. Тепер же він побічно вказав на вартість пристрою з 5G.

Один з користувачів соціальної мережі Weibo поставив главі Redmi питання: "Чи варто чекати, що Redmi K30 буде коштувати менш як 2000 юанів ($ 281)?". Лю Вейбін ухильно відповів, що платформи з підтримкою 5G все ще занадто дорогі, натякнувши, що навряд чи компанії вдасться запропонувати гаджет, вартість якого буде меншою за цю позначку.

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Глава бренду підкреслив, що K30 Pro розроблений з урахуванням балансу ціни/якості, а сам гаджет назвав "королем вартості". Посперечатися з цим і правда складно. У той час як ціни на 5G-смартфони перевищують $ 500, за K30 Pro, якщо вірити главі Redmi, компанія попросить значно менше.

Відзначимо, що ціна на iQOO Pro 5G становить $ 536, що практично вдвічі вище за поріг у 2000 юанів. Свій бюджетний варіант 5G-смартфона готується показати і Xiaomi, готуючи модель Mi 9S.

Redmi K30 Pro може отримати платформу Snapdragon 700 з підтримкою 5G-мереж. Раніше Redmi вже заявляла, що стане першою компанією, яка випустить смартфон на базі цього чипа. Анонс смартфона в будь-якому випадку відбудеться не раніше першої половини 2020 року, про що вже говорив глава бренду.

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