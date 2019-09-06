Google Pixel 4 з'явився в Geekbench: результати тестів вас вразять

Незабаром після виходу фінальної версії Android 10 у базі даних тесту продуктивності Geekbench з'явився смартфон Google Pixel 4, який готується до релізу. І хоча модель позиціонується як флагманська, апарат набрав надзвичайно мало балів.

У тесті Geekbench Pixel 4 значиться під кодовим номером SM8150, хоча виробник не приховує реального імені пристрою. Гаджет працює на базі Android 10 і оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті. Попри те, що платформою Pixel 4 вказаний топовий процесор Snapdragon 855, кількість набраних балів практично вдвічі нижча, ніж у актуальних флагманів. Зокрема, в одноядерному тесті гаджет набрав 1749 балів, а в багатоядерному – 6135.

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Не виключено, що цей скріншот – підробка або ж в тесті брав участь несправжній Pixel 4. Крім того, бенчмарк міг просто неправильно оцінити пристрій.

Про Pixel 4 за місяць до офіційної презентації відомо чимало. Компанія офіційно заявила про підтримку жестового управління на базі чипа Soli, який розроблявся майже п'ять років, а дизайн смартфона неодноразово фігурував у мережі.

Презентація Google Pixel 4 імовірно пройде на початку жовтня.

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