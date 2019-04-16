Надію Савченко випустили з-під варти: перші деталі

Екс-нардепа Надію Савченко, яку підозрюють в організації теракту, випустили з-під варти. Розповідаємо про перші деталі події.

Термін арешту Надію Савченко завершився 16 квітня, оскільки суд не продовжив цей запобіжний захід. У мережі з'явилось відео з судової зали.

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Річ у тому, що Савченко затримали ще у березні 2018 році, звинувачуючи її у причетності до схеми вивезення зброї з окупованих територій для організації теракту в Києві. За словами генпрокурора Луценка, кошти на підготовку теракту Савченко нібито отримувала від екс-переговорника щодо звільнення заручників Володимира Рубана.

"Я показала, як за волю треба боротися. Я бажаю кожному несправедливо засудженому волі. Я не порушую правила, не втікаю за кордон, як гарантували прокурори. Я не втікаю з України, бо я Герой України. І для мене Україна не пусте слово. Я доведу свою невинуватість, я виграю у цьому суді. Тепер нам спішити нікуди", – зазначила Савченко

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