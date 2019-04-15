На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Порошенко процитував монолог Зеленського із серіалу Слуга народу
-
- 29
Чинний президент України Петро Порошенко поділився враженнями від перегляду серіалу "Слуга народу", головну роль у якому грає його опонент Володимир Зеленський, а також процитував слова персонажа Голобородька.
Як заявив Петро Порошенко на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, він "вжахнувся" через антизахідну риторику в серіалі Слуга народу. Свій виступ він розпочав з імітації монологу персонажа Зеленського – Василя Голобородька. При цьому глядачів і слухачів своєї промови він про це не попередив.
Це цікаво: У Зеленського пояснили, чому він кинув слухавку під час розмови з Порошенком
"МВФ, ця грабіжницька організація, вимагає від України 3% хабара. Вони також наполягають на монополізації на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити. Вони, міжнародні фінансові організації, хочуть, що б ми скоротили на 50% виробництво сільськогосподарської продукції. Вимагають, щоб на 70% скоротили виробництво пшениці. Вимагають відкриття сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні і розширення цього сховища на територію всієї Київської області", – сказав Порошенко під оплески залу.
Дорогі друзі, диктат Заходу переходить всі мислимі і немислимі межі. А про Велику сімку – вона боїться економічного і політичного зростання України. Як ми цьому будемо протидіяти? Так, пан міністр фінансів. І нарешті покінчить з борговою залежністю! Це мій наказ вам! – процитував Порошенко Голобородька і сам засміявся.
Далі Порошенко говорив вже серйозно. Він зазначив, що досі не дивився серіал Слуга народу. "Але потім взяв і подивився – жахнувся. Антизахідна риторика, на жаль, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти нашої держави", – наголосив він.
Водночас президент зазначив, що не знає, якої думки сам Володимир Зеленський про співпрацю з МВФ і іншими організаціями. "Бо він наче рівняння зі всіма невідомими. Його кампанія подібна до німого кіно, де актор жваво рухається, величезну активність проявляє, але не вимовляє жодного слова. Зрозуміти дуже важко", – підсумував Порошенко.
Читайте також: Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
19:21Коли можна спостерігати перший весняний зорепад: точна дата
-
19:12Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
18:42Чи випадає екран у Amazfit Bip: популярний блогер взявся це перевірити
-
18:30Порошенко процитував монолог Зеленського із серіалу Слуга народу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:20Ці продукти знижують апетит і пригнічують голод
-
18:14У Шанхаї дебютував футуристичний концепт Chery
-
18:00Гороскоп на 16 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото
-
17:43Як перебування у космосі впливає на людину: експеримент NASA, проведений на близнюках
-
17:25Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте
-
17:20alyona alyona та Alina Pash – Падло: дивіться новий ефектний кліп
-
17:13Дядько Меган Маркл поділився дитячими світлинами майбутньої герцогині
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:57У київському метро помітили білих блукачів з Гри престолів
-
16:46Привітання з Вербною неділею 2019: красиві вірші, смс, проза
-
16:31Samsung може випустити Galaxy Note 10 Pro
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:58Мадонна повертається: промо нового альбому співачки
-
15:39Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+)
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
15:11Перша у королівській родині: Меган Маркл здивувала заявою про незвичайні пологи
-
14:5653-річна Елізабет Херлі показала ідеальну фігуру в купальнику
-
14:44Штучний інтелект обіграв чемпіонів світу з гри Dota 2
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
-
16:05Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
14:23Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція
-
12:22Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо
-
10:22Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
-
08:21Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram