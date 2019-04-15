Порошенко процитував монолог Зеленського із серіалу Слуга народу

Чинний президент України Петро Порошенко поділився враженнями від перегляду серіалу "Слуга народу", головну роль у якому грає його опонент Володимир Зеленський, а також процитував слова персонажа Голобородька.

Як заявив Петро Порошенко на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, він "вжахнувся" через антизахідну риторику в серіалі Слуга народу. Свій виступ він розпочав з імітації монологу персонажа Зеленського – Василя Голобородька. При цьому глядачів і слухачів своєї промови він про це не попередив.

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"МВФ, ця грабіжницька організація, вимагає від України 3% хабара. Вони також наполягають на монополізації на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити. Вони, міжнародні фінансові організації, хочуть, що б ми скоротили на 50% виробництво сільськогосподарської продукції. Вимагають, щоб на 70% скоротили виробництво пшениці. Вимагають відкриття сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні і розширення цього сховища на територію всієї Київської області", – сказав Порошенко під оплески залу.

Дорогі друзі, диктат Заходу переходить всі мислимі і немислимі межі. А про Велику сімку – вона боїться економічного і політичного зростання України. Як ми цьому будемо протидіяти? Так, пан міністр фінансів. І нарешті покінчить з борговою залежністю! Це мій наказ вам! – процитував Порошенко Голобородька і сам засміявся.

Далі Порошенко говорив вже серйозно. Він зазначив, що досі не дивився серіал Слуга народу. "Але потім взяв і подивився – жахнувся. Антизахідна риторика, на жаль, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти нашої держави", – наголосив він.

Водночас президент зазначив, що не знає, якої думки сам Володимир Зеленський про співпрацю з МВФ і іншими організаціями. "Бо він наче рівняння зі всіма невідомими. Його кампанія подібна до німого кіно, де актор жваво рухається, величезну активність проявляє, але не вимовляє жодного слова. Зрозуміти дуже важко", – підсумував Порошенко.

Зеленський у ролі Голобородька

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