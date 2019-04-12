У Зеленського пояснили, чому він кинув слухавку під час розмови з Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський у прямому ефірі програми "Право на владу" говорив із чинним гарантом Петром Порошенком телефоном, а потім несподівано кинув слухавку.

Петро Порошенко прийшов на ток-шоу "Право на владу", що виходить на каналі 1+1, власником якого є бізнес-партнер Зеленського – олігарх Ігор Коломойський. Чинний гарант запросив свого опонента на дебати просто в студію "плюсів", однак з'ясувалося, що Зеленський перебуває у Парижі та може вийти на зв'язок тільки телефоном.

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Відтак, у прямому ефірі відбулася перша публічна дискусія обох кандидатів, яка закінчилася перепалкою та взаємними звинуваченнями. Порошенко та Зеленський не дійшли згоди щодо дати та місця дебатів, і в результаті Володимир Олександрович кинув слухавку. У мережі не зрозуміли поведінку претендента на пост глави держави, тож у ЗЕ-штабі пояснили, що ж трапилося.

Як заявив спікер ЗЕ-штабу Дмитра Разумкова, Зеленський сам по собі дуже емоційна людина, і "це бачили вже багато людей". За його словами, "емоційна поведінка кандидата в президенти Зеленського під час розмови з чинним главою держави і кандидатом Петром Порошенком пов'язана з тим, що з боку опонента на шоумена виливається великий "обсяг бруду".

Також політтехнолог запевнив, що коли Володимира Зеленського оберуть президентом України – він буде спілкуватися винятково українською мовою.

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