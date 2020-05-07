Надихалась Мадонною: Кеті Перрі показала, в чому мала б прийти на Met Gala 2020

Популярна співачка Кеті Перрі не сумує під час карантину. Вона не лише активно бере участь у шоу American Idol, а й тішить прихильників новими цікавими інсайдами зі свого життя. Так, Кеті розповіла, в чому мала б з'явитися на Met Gala 2020.

Зірка на своїй сторінці в інстаграмі поділилась світлиною, яка вразила прихильників. Виявилося, саме таким мав бути костюм 35-річної Кеті Перрі на Met Gala 2020 року.

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Кохана Орландо Блума мала вийти на червону доріжку щорічного балу інституту костюма Met Gala у вбранні, створеному французьким модельєром Жаном-Полем Готьє.

Чим чудернацьке вбрання? Костюм – бра-конус (натхненний культовим концертним образом поп-діви Мадонни, в якому вона гастролювала світом у рамках туру Blond Ambition World Tour), а також м'яка накладна на її вагітний округлий животик, яка доповнює образ.

Пост супроводжується лаконічними словами: "Що мало б бути...", а також хештегом #MetGala.

Нагадаємо, що торік Кеті Перрі з'явилась на Met Gala в образі люстри, що неабияк розвеселило її прихильників. А от під час карантину Кеті уже приміряла на себе образ санітайзера та рулону туалетного паперу. Цікаво, що буде далі?

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