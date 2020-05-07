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Володарка найсексуальніших у світі сідниць показала інтимне фото з чоловіком

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Світська левиця Кім Кардашян показала гаряче фото з чоловіком репером Каньє Вестом. Шанувальники у захваті від парочки!

Популярна американська телезірка, модель і світська левиця Кім Кардашян часто ділиться у соцмережі Instagram пікантними фотосесіями.

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Цього разу красуня порадувала фоловерів пікантним знімком, на якому позує разом з чоловіком – репером Каньє Вестом. Як видно, перед камерою світська левиця з'явилася в спокусливій світлій сукні цікавого фасону, яка підкреслила її соковиті форми. Волосся Кім розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і мила усмішка.

Фото було зроблено в момент, коли Кардашян ніжно обіймав її чоловік Каньє Вест, який дивиться не в очі, а на декольте. У кадрі можна побачити ще одну жінку, яка ніби застукала парочку на гарячому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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