Нацвідбір на Євробачення 2023: з'явились пісні всіх фіналістів

Уже 17 грудня відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Слухайте на Радіо MAXIMUM пісні усіх учасників, які поборються за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Ліверпулі (Велика Британія).

Цьогоріч Нацвідбір на Євробачення 2023 пройде з певними змінами. Боротьба за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Великобританії відбудеться тільки на фінальній стадії. А участь у ній візьмуть відразу 10 учасників, за яких проголосувати можна буде у застосунку Дія. А поки вже відомі пісні всіх фіналістів Нацвідбору, пише Радіо MAXIMUM.

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Серед учасників вже провели жеребкування, тож вони виступатимуть у фіналі у такому ж порядку, як зібрано їхні треки.

Всі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2023:

1. Moisei — I’m Not Alone



2. OY Sound System — Ой, тужу



3. DEMCHUK — Alive



4. Jerry Heil — WHEN GOD SHUT THE DOOR



5. FIINKA — Довбуш



6. KRUTЬ — Колискова



7. Tember Blanche — Я вдома



8. Angelina — Stronger



9. 2TONE — Квітка



10. TVORCHI — Heart of Steel

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 пройде вже 17 грудня у форматі телеконцерту у прямому ефірі. Проголосувати за фаворитів українці зможуть через застосунок Дія, де транслюватиметься і сам фінал у Дія. ТБ.

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