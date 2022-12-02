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Нацвідбір на Євробачення 2023: з'явились пісні всіх фіналістів

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Слухайте пісні усіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023 - фото 1
Слухайте пісні усіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023

Уже 17 грудня відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Слухайте на Радіо MAXIMUM пісні усіх учасників, які поборються за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Ліверпулі (Велика Британія).

Цьогоріч Нацвідбір на Євробачення 2023 пройде з певними змінами. Боротьба за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Великобританії відбудеться тільки на фінальній стадії. А участь у ній візьмуть відразу 10 учасників, за яких проголосувати можна буде у застосунку Дія. А поки вже відомі пісні всіх фіналістів Нацвідбору, пише Радіо MAXIMUM.

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Серед учасників вже провели жеребкування, тож вони виступатимуть у фіналі у такому ж порядку, як зібрано їхні треки.

Нацвідбір на Євробачення 2023: з'явились пісні всіх фіналістів - фото 516458

Всі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2023:

1. Moisei — I’m Not Alone


2. OY Sound System — Ой, тужу


3. DEMCHUK — Alive


4. Jerry Heil — WHEN GOD SHUT THE DOOR


5. FIINKA — Довбуш


6. KRUTЬ — Колискова


7. Tember Blanche — Я вдома


8. Angelina — Stronger


9. 2TONE — Квітка


10. TVORCHI — Heart of Steel

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 пройде вже 17 грудня у форматі телеконцерту у прямому ефірі. Проголосувати за фаворитів українці зможуть через застосунок Дія, де транслюватиметься і сам фінал у Дія. ТБ.

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