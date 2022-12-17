KALUSH та репер SKOFKA представили новий спільний трек "Батьківщина"

Український гурт KALUSH та репер SKOFKA, випустили спільний трек, який отримав назву "Батьківщина". Артисти присвятили нову композицію всім українцям. В ньому – віра у світле майбутнє України та скору перемогу у війні.

KALUSH і SKOFKA вірять, що перемога залежить від кожного з нас, і, в першу чергу, від наших захисників, тому намагаються підтримувати бійців ЗСУ не тільки своїми піснями, а й збираючи кошти на концертах і беручи участь у благодійних проєктах.

І ще: Як мені бути: Злата Огнєвіч присвятила пісню жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні

Віра – це те, що змушує нас прокидатися кожного дня, і робити щось для перемоги. Я вірю, що Україна вистоїть, і зможе дуже швидко відродитися та бути ще кращою, сильнішою країною. Цей шлях боротьби дуже непростий, але він точно приведе нас до світла", – говорить лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Трек написав Skofka. Репер не може бути осторонь всіх подій, які відбуваються в Україні. Всі свої думки щодо війни та почуття він відтворює у нових треках.

Ну от ми й знову на одному інструменталі: SKOFKA і KALUSH, як в старі добрі, у часи до 24 Лютого. От тільки тепер ми разом, щоб підіймати дух для нашої Батьківщини, для всіх її героїв, і раді представити Вам трек "Батьківщина", що є початком чогось великого, оскільки ми вирішили зробити знову спільний ЕР альбом, і цей трек є першим. Слава Україні! І "наша Батьківщина б'ється гордо, ми не в пах, а в морду", – додає SKOFKA.

Зокрема, цією піснею артисти вирішили підтримати проєкт мережі АЗК "ОККО" та Фонду "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО". Для того, щоб наші хлопці точно дали відсіч ворогу, їм потрібно якомога більше сучасної та якісної техніки. Тож мета проєкту – зібрати близько 325 млн грн на закупівлю 25 безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК". Починаючи з листопада, 1 гривня з кожного літра брендового пального PULLS 95 та PULLS Diesel летить на ці комплекси. Таким чином, кожен український водій, який заправляє PULLS на ОККО автоматично долучається до цієї важливої справи – забезпечити наших військових "очима в повітрі". А KALUSH і SKOFKA надихатимуть всіх це робити активніше своїм новим треком та кліпом.

Зазначимо, це не перша спільна робота артистів. Багатьом SKOFKA та KALUSH стали відомі саме завдяки спільним трекам, таким як "Додому", "Давай на Чистоту", "Файна" та інші. До прикладу, кліп на трек "Додому" набрав 50 мільйонів переглядів. З 24 лютого ця пісня стала одним із символів війни для тих, хто зараз змушений покинути свої домівки та перебуває в інших містах або за кордоном, а також тих, хто захищає свій дім. Цілком імовірно, що і новий трек KALUSH та репера SKOFKA "Батьківщина" стане вірусним у Мережі та знайде відгук у серцях кожного українця. "Батьківщина" – це один з перших презентованих треків, який увійде до майбутнього спільного альбому артистів.

Слухати пісню KALUSH x SKOFKA – Батьківщина:

До теми: SOWA представила пісню "Spread my wings", яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення