Євробачення 2020 – фінал Нацвідбору: дивитись онлайн трансляцію

Фінал Національного відбору на Євробачення 2020 стартував 22 лютого. Дивіться разом з нами онлайн трансляцію головного музичного конкурсу України та вболівайте за своїх фаворитів!

Нацвідбір визначить, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2020 в Роттердамі. У першому та другому півфіналах стали відомі імена шістки фіналістів, які поборються за це право. Дивіться разом із нами фінал і не забудьте вболівати за своїх фаворитів!

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22 лютого на головній сцені країни виступлять 6 учасників-фіналістів, та кому ж з них вдасться підкорити аудиторію та журі? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн фінал 22-02-2020 на СТБ:

Ведучим прямих ефірів відбору традиційно залишається Сергій Притула, а музичним продюсером Руслан Квінта. Натомість у складі журі відбулися певні зміни. До незамінного Андрія Данилка цьогоріч долучилися поп-діва Тіна Кароль, котра у 2006 році представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, а також продюсер радіохолдингу Віталій Дроздов. Цьогоріч організатори обіцяють оплатити переможцю поїздку до Роттердама, а також проживання усієї його команди на час участі на Євробаченні 2020.

Онлайн трансляція 2 півфіналу Нацвідбору 2020:

Учасники фіналу виступають у такому порядку:

KRUTЬ Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2020

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів.

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!

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