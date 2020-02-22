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Євробачення 2020 – фінал Нацвідбору: дивитись онлайн трансляцію
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Фінал Національного відбору на Євробачення 2020 стартував 22 лютого. Дивіться разом з нами онлайн трансляцію головного музичного конкурсу України та вболівайте за своїх фаворитів!
Нацвідбір визначить, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2020 в Роттердамі. У першому та другому півфіналах стали відомі імена шістки фіналістів, які поборються за це право. Дивіться разом із нами фінал і не забудьте вболівати за своїх фаворитів!
До теми: Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео
22 лютого на головній сцені країни виступлять 6 учасників-фіналістів, та кому ж з них вдасться підкорити аудиторію та журі? Дивіться прямий ефір разом з нами!
Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн фінал 22-02-2020 на СТБ:
Ведучим прямих ефірів відбору традиційно залишається Сергій Притула, а музичним продюсером Руслан Квінта. Натомість у складі журі відбулися певні зміни. До незамінного Андрія Данилка цьогоріч долучилися поп-діва Тіна Кароль, котра у 2006 році представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, а також продюсер радіохолдингу Віталій Дроздов. Цьогоріч організатори обіцяють оплатити переможцю поїздку до Роттердама, а також проживання усієї його команди на час участі на Євробаченні 2020.
Онлайн трансляція 2 півфіналу Нацвідбору 2020:
Учасники фіналу виступають у такому порядку:
- KRUTЬ
- Jerry Heil
- Go-A
- David Axelrod
- KHAYAT
- TVORCHI
Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів.
А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!
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