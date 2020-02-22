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Нацвідбір на Євробачення

Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення

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Тіна Кароль із Андрієм Данилко - фото 1
Тіна Кароль із Андрієм Данилко

Українська поп-діва Тіна Кароль стала суддею Національного відбору на Євробачення у 2020 році. У фіналі конкурсу зірка з'явилась у відвертій сукні, верх якої деяким користувачам мережі нагадав купальник. Дивіться фото спокусливого наряду співачки!

Тіна Кароль відома своїми елегантними та водночас відвертими нарядами, які приковують увагу її шанувальників. У Нацвідборі на Євробачення 2020 зірка вперше спробувала себе в ролі журі, дивуючи не лише своїми влучними коментарями, а й вишуканими нарядами.

Образи Тіни у 1 і 2 півфіналах - фото 387772
Образи Тіни у 1 і 2 півфіналах

Це цікаво: Дивитись онлайн трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

У фіналі конкурсу Тіна з'явилась у чорній сукні зі спокусливами вирізами, верх якої глядачі порівнюють із купальником. При цьому фанати співачки захоплені жіночністю та привабливістю поп-діви.

Дивіться перші фото Тіни Кароль із фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020:

Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення - фото 387770
Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення - фото 387761
Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення - фото 387764
Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення - фото 387767
Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення - фото 387763
Не залишили без уваги й спокусливе декольте Тіни:
Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення - фото 387773

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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