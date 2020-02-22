Це купальник? Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення

Українська поп-діва Тіна Кароль стала суддею Національного відбору на Євробачення у 2020 році. У фіналі конкурсу зірка з'явилась у відвертій сукні, верх якої деяким користувачам мережі нагадав купальник. Дивіться фото спокусливого наряду співачки!

Тіна Кароль відома своїми елегантними та водночас відвертими нарядами, які приковують увагу її шанувальників. У Нацвідборі на Євробачення 2020 зірка вперше спробувала себе в ролі журі, дивуючи не лише своїми влучними коментарями, а й вишуканими нарядами.

Образи Тіни у 1 і 2 півфіналах

Це цікаво: Дивитись онлайн трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

У фіналі конкурсу Тіна з'явилась у чорній сукні зі спокусливами вирізами, верх якої глядачі порівнюють із купальником. При цьому фанати співачки захоплені жіночністю та привабливістю поп-діви.

Дивіться перші фото Тіни Кароль із фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020:

Не залишили без уваги й спокусливе декольте Тіни:

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