Нацвідбір на Євробачення 2019: коли і де дивитися перший півфінал

Україна розпочинає вибір представника на Євробачення 2019. Нацвідбір стартує з першого півфіналу, у якому виступлять 8 учасників. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто ж представить Україну в Тель-Авіві. Загалом конкурс проходитиме в кілька етапів: перший півфінал (9 лютого), другий півфінал (16 лютого) та фінал (23 лютого). За підсумками двох півфіналів, у якому боротимуться по 8 учасників, путівку в завершальний етап отримають 6 найкращих співаків.

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Нацвідбір стартує першим півфіналом уже в суботу, 9 лютого. Свої номери представлять The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes та BAHROMA. Трійку фіналістів визначать у результаті голосування глядачів та суддів (Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко). Щоб не пропустити виступ свого фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію події!

Перший півфінал Нацвідбору 2019

Дата: 9 лютого

9 лютого Час: 19.00

19.00 На якому каналі: СТБ та UA: Перший

Дивитися конкурс онлайн можна буде на YouTube-каналах СТБ і UA: Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть!

Учасники першого півфіналу

А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!

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