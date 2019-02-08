LAUD – Два дні: слухати пісню на Нацвідбір на Євробачення 2019

Співак LAUD (Влад Каращук) презентував пісню "2 дні" на Нацвідбір на Євробачення 2019. Саме з цією композицією артист побореться за право представляти Україну в Тель-Авіві. Слухайте новинку та вчіть текст!

LAUD вдруге спробує свої сили в Національному відборі на Євробачення: у 2018-му він вже брав участь у конкурсі з композицією "Waiting". Цьогоріч співак вирішив підкорити глядачів та суддів україномовною піснею "Очі". Авторами новинки стали Іван Клименко та Станіслав Чорний.

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"2 Дні" – це лірична балада. Як і більшість моїх пісень, вона про кохання, про романтичні стосунки, а якщо точніше – про розлуку з коханою дівчиною. На відборі я заспіваю її українською, але ми працюємо і над англомовною версією", – наголосив артист.

Слухати онлайн пісню LAUD – 2 дні на Нацвідбір Євробачення 2019:

Відзначимо, що LAUD виступить під п'ятим номером у другому півфіналі (16 лютого).

Текст і слова пісні "Два дні"

Втамуй мою спрагу своїми вустами

Очами дивись такими блакитними світлими

Чекаю той ранок коли ти поглянеш

У моє вікно, що засаджене квітами для тебе

Моє серце палає

Серце в вогні

Мій дах знову зриває

Я без тебе вже цілих два дні

Слова в телефоні вирішують долі

Кому бути поруч, а кому самотніми

Я викинув в море останній недолік

Щоб легше злетіти мені було до тебе

Бридж:

Стежками веде життя нас різними

Моє серцебиття відстукує відстані

Я би хотів щоб ти заснула в мене на плечі

Та ти як сонце світиш вдень

А я як місяць вночі.

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