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Нацвідбір на Євробачення 2023: коли і де дивитися фінал

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Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 - фото 1
Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2023

Традиційно Євробачення 2023 проводитимуть навесні, тож Україна обирає свого представника на пісенний конкурс. Дізнайтеся, коли та на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір визначить, хто з музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2023, представить Україну у Ліверпулі (Велика Британія). Нагадаємо, що цьогоріч відбувається відразу фінал Нацвідбору без півфіналів.

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До слова, Нацвідбір на Євробачення-2023 відбудеться в укритті, задля безпеки учасників та команди.

Також відомо, що згідно з правом переможця попереднього року представник від України виступатиме на Євробаченні 2023 одразу у фіналі – 13 травня.

Відомо, що цьогоріч 299 учасників подали заявки, щоб представляти Україну на Євробаченні. Наприкінці жовтня мають оприлюднити остаточний список кандидатів.

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2023

Дата: 17 грудня

Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займеться "ТОВ СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", які мають забезпечити сценічне рішення та режисерське бачення, проведення репетицій та передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.

Нацвідбір на Євробачення 2023: коли і де дивитися фінал - фото 514758

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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