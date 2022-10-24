Нацвідбір на Євробачення 2023: коли і де дивитися фінал

Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2023

Традиційно Євробачення 2023 проводитимуть навесні, тож Україна обирає свого представника на пісенний конкурс. Дізнайтеся, коли та на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір визначить, хто з музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2023, представить Україну у Ліверпулі (Велика Британія). Нагадаємо, що цьогоріч відбувається відразу фінал Нацвідбору без півфіналів.

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До слова, Нацвідбір на Євробачення-2023 відбудеться в укритті, задля безпеки учасників та команди.

Також відомо, що згідно з правом переможця попереднього року представник від України виступатиме на Євробаченні 2023 одразу у фіналі – 13 травня.

Відомо, що цьогоріч 299 учасників подали заявки, щоб представляти Україну на Євробаченні. Наприкінці жовтня мають оприлюднити остаточний список кандидатів.

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2023

Дата: 17 грудня

Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займеться "ТОВ СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", які мають забезпечити сценічне рішення та режисерське бачення, проведення репетицій та передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.

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