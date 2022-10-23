"Літай": слухайте оригінальний трек від українського виконавця АСАФАТОV

Трек "Літай" – черговий сингл в кар'єрі співака Сергія Асафатова. Слухайте і ви нову цікаву музичну роботу!

Прем'єра треку "Літай" від виконавця АСАФАТОV відбулася 19 жовтня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Український виконавець Сергій Асафатов отримав такі позитивні коментарі: "Цей голос ні з ким не сплутати", "Чудово! Тепліше стало в серці після прослуховування", "Люблю творчість цього хлопця. Так життєво, емоційно і водночас легко", "Як Вам вдається так тонко вловлювати настрій? Крутий і класний трек! Дякую!", "Люблю вашу творчість за те, що у вас виходить поєднати вокал, текст і звучання інструментів у таку гармонію. Просто насолода для душі" тощо.

Я от не знаю, коли найкращий час для релізу, прем'єр тощо. Радий, що сьогодні є ще один день життя. Радий, що зранку відкрив очі. Радий, що маю можливість з вами ділитись музикою, тож слухайте і чуйте", – коментує співак вихід своєї нової музичної роботи.

Слухати пісню АСАФАТОV – Літай:

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