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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн другий півфінал 15 лютого

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Пряма трансляція 2 півфіналу Нацвідбору - фото 1
Пряма трансляція 2 півфіналу Нацвідбору

Другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2020 стартував 15 лютого. Дивіться разом з нами онлайн трансляцію головного музичного конкурсу України та вболівайте за своїх фаворитів!

Нацвідбір визначить, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2020 в Роттердамі. У першому півфіналі стали відомі імена трійки учасників, які поборються за це право в фіналі відбору. Ще троє артистів отримають путівку до фіналу за підсумками голосування суддів та глядачів у другому півфіналі.

Це цікаво: Як проголосувати за свого фаворита під час прямого ефіру

15 лютого на головній сцені країни виступлять 8 учасників, та кому ж з них вдасться підкорити аудиторію та журі? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн 2 півфінал 15-02-2019 на СТБ:

Ведучим прямих ефірів відбору традиційно залишається Сергій Притула, а музичним продюсером Руслан Квінта. Натомість у складі журі відбулися певні зміни. До незамінного Андрія Данилка цьогоріч долучилися поп-діва Тіна Кароль, котра у 2006 році представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, а також продюсер радіохолдингу Віталій Дроздов. Цьогоріч організатори обіцяють оплатити переможцю поїздку до Роттердама, а також проживання усієї його команди на час участі на Євробаченні 2020.

Онлайн трансляція 2 півфіналу Нацвідбору 2020:

Учасники другого півфіналу виступають у такому порядку:

  1. MOONZOO Feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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