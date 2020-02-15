Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн другий півфінал 15 лютого

Другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2020 стартував 15 лютого. Дивіться разом з нами онлайн трансляцію головного музичного конкурсу України та вболівайте за своїх фаворитів!

Нацвідбір визначить, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2020 в Роттердамі. У першому півфіналі стали відомі імена трійки учасників, які поборються за це право в фіналі відбору. Ще троє артистів отримають путівку до фіналу за підсумками голосування суддів та глядачів у другому півфіналі.

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15 лютого на головній сцені країни виступлять 8 учасників, та кому ж з них вдасться підкорити аудиторію та журі? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн 2 півфінал 15-02-2019 на СТБ:

Ведучим прямих ефірів відбору традиційно залишається Сергій Притула, а музичним продюсером Руслан Квінта. Натомість у складі журі відбулися певні зміни. До незамінного Андрія Данилка цьогоріч долучилися поп-діва Тіна Кароль, котра у 2006 році представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, а також продюсер радіохолдингу Віталій Дроздов. Цьогоріч організатори обіцяють оплатити переможцю поїздку до Роттердама, а також проживання усієї його команди на час участі на Євробаченні 2020.

Онлайн трансляція 2 півфіналу Нацвідбору 2020:

Учасники другого півфіналу виступають у такому порядку:

MOONZOO Feat. F.M.F. Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів.

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