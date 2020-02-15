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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!

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15 лютого – Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення - фото 1
15 лютого – Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення

15 лютого відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2020, у якому восьмеро учасників змагатимуться за місце у фіналі. Читайте далі та дізнайтеся, як голосувати за свого фаворита. Співаки потребують вашої підтримки!

Другий півфінал стартує 15 лютого о 19:00, а дивитися його у прямому ефірі можна на телевізійних каналах СТБ та UA:Перший. Також відбір транслюватиметься онлайн на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший.

І ще: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу

Підтримати свого фаворита можна голосуванням за допомогою СМС або у додатку "Телепортал". Співаки, які беруть участь у першому півфіналі виступатимуть у такому порядку:

  1. MOONZOO Feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Код учасника – це порядковий номер його виступу.

Після того, як всі учасники представлять свої пісні, ведучий шоу Сергій Притула оголосить про старт голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно обрати метод, за допомогою якого ви голосуватимете:

  • СМС з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення встановлює ваш оператор)
  • безкоштовно проголосувати у мобільному додатку "Телепортал"

Як голосувати через додаток "Телепортал"? Авторизуйтеся у програмі за допомогою однієї із соцмереж. Підтвердьте номер свого мобільного телефону. Після того, як лінії для голосування відкриють, зайдіть у розділ "Голосування" та віддайте свій голос за учасника, який вам найбільше сподобався.

Кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.

А поки що голосуйте за свого фаворита у другому півфіналі!

До теми: Нацвідбір на Євробачення 2020: як і де голосувати за учасників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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