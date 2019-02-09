Нацвідбір на Євробачення 2019: як голосувати за учасників

9 лютого пройде півфінал Національного відбору на Євробачення-2019, у якому восьмеро учасників борються за участь у фіналі. Розповідаємо, як голосувати за свого фаворита у відборі на Євробачення-2019. Музикантам потрібна ваша підтримка!

Нацвідбір на Євробачення-2019 визначить, хто ж буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Тель-Авіві. Підтримати свого фаворита можна за допомогою СМС або у додатку "Телепортал".

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Для того, аби не заплутатися та віддати свій голос за того, кого потрібно, ось вам детальна інструкція, як голосувати за конкурсантів у Нацвідборі-2019.

Після того, як усі півфіналісти Національного відбору на Євробачення-2019 представлять свої пісні, ведучий шоу Сергій Притула оголосить початок голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно буде відправити СМС-повідомлення з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення становить 0.94 грн з ПДВ).

Код учасника – це його порядковий номер:

1. The Hypnotunez

2. LETAY

3. VERA KEKELIA

4. ЦеШо

5. YUKO

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA

Абсолютно безкоштовно за свого фаворита можна проголосувати у мобільному додатку "Телепортал". Для цього необхідно авторизуватися у програмі за допомогою однієї із соцмереж, опісля підтвердити свій мобільний номер телефону (позначка біля фото профілю). Рекомендуємо зареєструватися у додатку заздалегідь.

Коли лінії для голосування будуть відкритими, потрібно зайти у розділ "Голосування" та віддати свій голос за учасника, який вам найбільше припав до душі. Голоси з "Телепорталу" будуть автоматично додані до СМС-голосів глядачів під час прямого ефіру. Зазначимо, що кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.

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