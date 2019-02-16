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Нацвідбір на Євробачення 2019: учасники і пісні другого півфіналу
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16 лютого відбудеться другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019. За право представляти Україну на міжнародному конкурсу боротимуться 8 конкурсантів. Слухайте пісні, з якими виступатимуть учасники другого півфіналу.
У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 оцінювати всіх учасників будуть не тільки глядачі, а й Євген Філатов, Андрій Данилко та Джамала. Знайомтесь з новими обличчями та відомими виконавцями, які поборються за право представляти країну у Тель-Авіві.
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Ivan NAVI
Учасником цього року Нацвідбору 2019 став Ivan NAVI – український співак – двократний номінант музичної премії YUNA: в категоріях "Відкриття року" у 2017 році та "Найкращий виконавець" у 2018 році. Того ж року Іван стає номінантом музичної премії Золота Жар-птиця в категорії "Прорив року" визнаний авторитетним порталом Tophit.ua.
Серед відомих хітів співака є треки: "Такі Молоді", "Тимчасовий релакс", "Закохуюсь", "Влипли", "Хімія", який він виконав з Марією Яремчук, упевнено посідають найвищі сходинки українських радіочартів. На Національному відборі 2019 співак буде виконувати пісню "All for The Love".
Слухати онлайн Ivan NAVI – All for The Love на відбір Євробачення 2019:
ANNA MARIA
Дівчатка близнята Anna-Maria — це українські співачки й акторки. Сам дует заснований у 2004 році. Дівчата виконують пісні 20-ма мовами світу. Здебільшого їх можна почути українською, російською та англійською. Відомість Анні та Марії приніс виступ у телепроекті "Шанс", де вони здобули перемогу, набравши найбільшу кількість голосів телеглядачів, а також проект "Голос країни". Дует близнючок Анна-Марія представив трек "My Road", для відбору на Євробачення 2019.
Слухати онлайн ANNA MARIA – My Road на відбір Євробачення 2019:
KAZKA
Справжнє відкриття 2017 року – гурт KAZKA, який став популярним в Україні завдяки своїй пісні "Свята". У 2018 році гурт вже брав участь у Національному відборі на Євробачення, посівши тоді 5 місце у першому півфіналі з піснею "Дива". Гурт виконує поп з елементами електро-фолку. Спочатку гурт складався з вокалістки Олександри та мультиінструменталіста Микити, пізніше до гурту долучився сопілкар Дмитро, який, як вважають учасники гурту, став необхідним нововведенням у творчості KAZKA.
KAZKA вже встигли стати "Проривом року" за версією музичної премії M1 Music Awards, першим українськомовним гуртом, що потрапив до всесвітньовідомого чарту SHAZAM та рекордсменом серед українських артистів в YouTube.
"Плакала" сингл з дебютного альбому "KARMA" очолив музичні рейтинги в десятці країн, серед яких Україна, Латвія, Болгарія, Білорусь, Росія, та інші. За 4 місяці прослуховування композиція набрала 144 млн переглядів на Youtube. KAZKA візьме участь у Національному відборі на Євробачення 2019 з першим англомовним синглом "Apart".
Слухати онлайн KAZKA – Apart на відбір Євробачення 2019:
КIRA MAZUR
Її творчість відрізняється оригінальним стилем: поєднання елементів українського фолку з різними напрямками музики, який довершує унікальний голос й незвичайна манера виконання. Влітку 2014 року Кіра записує авторську українську пісню "Карі очі" – перша пісня, яка надала їй впевненості та рішучості презентувати себе на українській сцені. Довгий час вона зверталась до багатьох українських продюсерів, але всюди чула тільки одну відповідь: "не формат". Не отримавши підтримки, співачка почала пошуки за межами України, розсилала свої пісні європейським і американським продюсерам. Пропозиції стали приходити з різних країн – Польщі, Німеччини, Франції. Знайшовши свого слухача за кордоном КIRA MAZUR, повернулася з новим натхненням до України. Вона підготувала на Національний відбір на Євробачення 2019 україномовну пісню "Дихати".
Слухати онлайн KiRA MAZUR – Дихати на відбір Євробачення 2019:
LAUD
LAUD (справжнє ім'я Влад Каращук) вже брав участь на Національному відборі на Євробачення 2018 році, посівши 1 місце у першому півфіналі. Влад почав захоплюватися музикою ще у дитинстві. Після закінчення школи хлопець вступив до Київського інституту музики імені Р. М. Глієра на відділення естрадного вокалу. Паралельно з навчанням він займався у філії American Music Academy. У 2016 році він взяв участь у шоу "Голос країни", де дійшов до фіналу. Того ж року виходить відеокліп на пісню "Відчуваю", яка була записана за участі CbIP. У 2017 році зазвучав його дебютний сингл на всіх провідних радіостанціях України, а пізніше виходить відеокліп на пісню "У цю ніч". У Нацвідборі до Євробачення LAUD виконуватиме пісню "2 дні".
Слухати онлайн LAUD – 2 дні на відбір Євробачення 2019:
KHAYAT
KHAYAT – учасник Національного відбору на Євробачення 2019. Перспективний, амбіційний український виконавець, який поєднує українську стилістику виконання та сучасне звучання. Творчістю він займається відносно недавно під псевдонімом співзвучним з ім’ям. Справжнє ім’я KHAYAT – Андрій. Влітку KHAYAT презентував свою авторську пісню "DEVOCHKA", а восени "Ясно". Також хлопець цьогоріч потрапив на шоу "Голос країни". Для KHAYAT участь у Національному відборі на Євробачення-2019 – перший і найвідповідальніший досвід у його кар’єрі. На відборі на Євробачення виконуватиме пісню "Ever".
Слухати онлайн KHAYAT – Ever на відбір Євробачення 2019:
Braii
Гурт з'явився тільки у березні 2017 року, але музиканти вже встигли виступити на столичних фестивалях, відіграти сольний концерт у Празі, і показати свій шоу-кейс на музичній конференції BuSH в Будапешті. 23 травня 2018 року Braii випустив дебютний міні альбом "City of Nothing" до якого входять їх перші 5 пісень : "City of Nothing", "Empty Shell", "Complicated", "On the Bottom", "Stranger". На Нацвідборі колектив буде виконувати пісню Maybe.
Слухати онлайн пісню Braii – Maybe на відбір на Євробачення 2019:
Freedom jazz
Джазовий-бенд Freedom jazz створений у 2008 році, який об'єднав 10 професійних музикантів. Гурт складається лише з дівчат: група саксофонів, клавішні, ударні, бас-гітара, труба (єдина в Україні) і тріо вокалісток. Режисером-постановником і продюсером гурту є Олена Коляденко, яка свого часу продюсувала Джамалу. Дівчата представляють свої шоу в жанрі джаз-кабаре. Девіз Freedom-jazz: "Багато saxa не буває". Це натяк на те, що в їхній групі одна з найпотужніших духових секцій. А кожен свій виступ вони перетворюють на яскраве шоу. Піснею для відбору дівчата обрали новостворений трек "Cupidon".
Слухати пісню Freedom-jazz – Cupidon на відбір Євробачення 2019:
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