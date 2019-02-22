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Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019: коли і де дивитися фінал онлайн

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Фіналісти Нацвідбору 2019 - фото 1
Фіналісти Нацвідбору 2019

Україна обирає представника на Євробачення 2019. У фіналі Нацвідбору виступлять 6 учасників. Дізнайтеся, коли та на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн трансляція!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто буде представляти Україну в Тель-Авіві. Вже минуло два етапи конкурсу: перший і другий півфінали, за підсумками яких путівку в завершальний етап отримали 6 найкращих конкурсантів.

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Фінал Нацвідбору відбудеться уже в суботу, 23 лютого. Свої номери представлять YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA, ANNA-MARIA та Freedoom-jazz. Переможця визначать у результаті голосування глядачів та суддів (Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко).
Якщо кількість голосів буде однакова, то перевага надається конкурсанту з більшою кількістю голосів від глядачів. Щоб не пропустити виступ свого фаворита – дивіться теле- або онлайн трансляцію події!

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2019

  • Дата: 23 лютого
  • Час: 19.00
  • На якому каналі: СТБ та UA: Перший

Дивитися конкурс онлайн можна на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть!

фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019 - фото 309309
фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019

Голосуйте за свого фаворита у фіналі!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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