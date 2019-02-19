Нацвідбір на Євробачення 2019: KAZKA вперше прокоментувала свій виступ

Популярний український гурт KAZKA дав перший коментар щодо свого виступу у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019. Команда зуміла пройти до фіналу, однак отримала чимало критики фанатів.

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення пройшов 16 лютого і в ньому виступили талановиті Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom Jazz. Однак до фіналу, за результатами голосування суддів та глядачів, вийшли лише KAZKA, ANNA MARIA та Freedom Jazz.

До слова: Реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019

Виявилось, що шалена популярність пісень KAZKA не зуміла захистити гурт від шквалу критики. Однак у команді вирішили прокоментувати на офіційній сторінці в соцмережі Instagram свій виступ та подякувати всім, хто у них вірив. Учасники висловили подяку своїй команді, а також членам журі "за підтримку та об'єктивність", а також конструктивну критику.

"Претендувати на те, щоб виступати від імені всієї країни – це велика відповідальність! Ми не боїмось визнавати свої слабкості. Нам є над чим працювати та куди вдосконалюватись. Ми розуміємо, що суспільство (як фанати, так і ті, хто не зичать нам успіху) будуть кожну нашу помилку розглядати під мікроскопом. Це нормально, адже здорова критика дає поштовх ставати кращим! На жаль, ми також помітили спроби задіяти брудні методи боротьби в Нацвідборі 2019 року. Але головне – це підтримка наших слухачів, яку ми відчуваємо кожен день! Ми віримо в себе, в свою команду, в свого глядача і в ту музику, яку граємо. Дякуємо за підтримку!", – наголосила KAZKA.

Дивіться виступ групи KAZKA:

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