Хлопець Кайлі Дженнер "втопив" їхній будинок у квітах: відео

Зірка шоу-бізнесу і сестра Кім Кардашян, Кайлі Дженнер показала, як її здивував коханий. Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео видно, що весь будинок пари прикрашений величезною кількістю червоних троянд. Великі букети прикрасили сходи, балкон другого поверху, вітальню і кухню. Троянди стоять у вазах і лежать просто на підлозі. Також в будинку запалено багато свічок.

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За словами Дженнер, так її зустрів вдома її коханий Тревіс Скотт. "Чорт забирай, ось так завершення вечора", – поділилася емоціями дівчина під відео.

За 11 годин ролик набрав майже 13 мільйонів переглядів.

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