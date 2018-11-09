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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кендалл Дженнер у купальнику прикрасила відомий журнал

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Кендалл Дженнер у купальнику - фото 1
Кендалл Дженнер у купальнику / instagram.com/kendalljenner

Відома модель Кендалл Дженнер знову стала зіркою модного видання, поставши на обкладинці Chaossixtynine у звабливому образі.

23-річна модель та телезірка Кендалл Дженнер встигає займатись не лише кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 97 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже красуня активно ділиться фото звичайних буднів та зйомок. Нещодавно обличчя Кендалл знову з'явилось на обкладинці, щоправда, постербуку Chaossixtynine. Для такої події юна Дженнер постала у стильному купальнику, розкішними прикрасами та з коктейлем. Фанатам такий образ нагадав вечірки у стилі Великого Гетсбі.

І ще: Гаряча відьма: Кендалл Дженнер зваблює фанатів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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