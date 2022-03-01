Чому важливо зараз розраховуватися карткою, а не готівкою

З початку війни багато українців намагаються зняти усі гроші зі своїх карток та рахунків у банку. Але у сьогоднішніх реаліях розраховуватися готівкою – далеко не найкраще ідея. Пояснюємо, чому.

Йдучи щоразу у магазин чи їдучи на заправку, купуючи будь-які товари та оплачуючи послуги, намагайтеся розраховуватися карткою, де це можливо. Саме про це наголошує заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на своїй сторінці у Facebook.

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Українська банківська система продовжує роботу, але для зменшення ризиків краще перейти на безготівкові операції.

Розраховуйтесь, де можливо, банківськими картками, не готівкою! Сьогодні готівку складно перевозити по країні. Банківська система України працює, і так буде надалі. Зменшіть ризики для себе, магазинів та інкасаторів, – йдеться у повідомленні.

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