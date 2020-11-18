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Нацбанк вводить в обіг колекційну монету на честь Держприкордонслужби: фото

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Нацбанк вводить в обіг колекційну монету на честь Держприкордонслужби: фото - фото 1

Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену Державній прикордонній службі. Номінал монети – 10 гривень. Вона належить до серії Збройні сили України.

На аверсі монети вгорі зображено малий державний герб, напис Україна, емблема Держприкордонслужби, стилізовані гілки лавра і калини, а також логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

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На реверсі розміщено напис Державна прикордонна служба, нанесені контури карти країни, символічний прикордонний стовп і "композиції, що символізують діяльність Держприкордонслужби в повітрі, на суші і на морі".

Монета, виконана зі сплаву на основі цинку, буде випущена тиражем мільйон штук. Нові 10 гривень в обігу з'являться 19 листопада.

Нацбанк вводить в обіг колекційну монету на честь Держприкордонслужби: фото - фото 435475

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Джерело: bank.gov
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